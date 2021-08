Wekdienst 21/8: Evenementenbranche demonstreert • Afgebakend Prinsengrachtconcert

De Ever Given kwam afgelopen maart door stevige wind dwars in het kanaal te liggen, waardoor honderden schepen er niet door konden en dagenlang moesten wachten tot de doorgang vrij was gemaakt.

Eind juli arriveerde het ontainerschip in Rotterdam, nadat het op last van de Egyptische autoriteiten drie maanden aan de ketting had gelegen tot de eigenaar een schadevergoeding had betaald.

De Ever Given is nu met een konvooi onderweg naar China.