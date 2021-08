Veelbelovend middel verkleint kans op het krijgen van corona flink

Mensen die een combinatie van twee langwerkende antilichamen toegediend krijgen lijken daarmee goede bescherming op te bouwen tegen covid-19. Dat is goed nieuws voor mensen die niet voldoende reageren op vaccinatie tegen het coronavirus.

Het gaat om een middel dat ontwikkeld is in het ziekenhuis van de Vanderbilt University in de Verenigde Staten en waarvan AstraZeneca de licentie heeft. De farmaceut gaat binnen enkele weken toelating voor het middel vragen. De beoordeling van zo'n aanvraag duurt in de Verenigde Staten meestal een paar maanden.

Uit de resultaten van de zogeheten PROVENT-studie zou blijken dat mensen die de combinatie van beide antilichamen toegediend krijgen 77 procent minder kans hebben covid op te lopen dan mensen die een placebo kregen. In de placebogroep liepen drie mensen ernstige covid op van wie er twee overleden. In de groep die het nieuwe middel kreeg, werd niemand ernstig ziek.

De resultaten van de studie zijn door AstraZeneca gedeeld in een uitvoerig persbericht. Er is nog geen wetenschappelijke publicatie en vakgenoten hebben de uitkomsten ook nog niet beoordeeld.

Onderliggend lijden

De studie is uitgevoerd op 87 verschillende plekken in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Frankrijk en België. Van de bijna 5.200 deelnemers aan de studie kreeg twee derde deel het nieuwe middel en de rest een placebo.

De mensen die de langwerkende monoklonale antilichamen kregen bleken 77 procent minder kans te hebben op het ontwikkelen van symptomatische covid-19 dan degenen die een placebo kregen. Daarbij zijn alle denkbare symptomen, ook lichte, meegenomen.

Ruim driekwart van de onderzoeksgroep had onderliggend lijden waaronder aandoeningen die een verminderde afweerrespons na vaccinatie veroorzaken. Meer dan veertig procent van de deelnemers aan het onderzoek was ouder dan 60 jaar.

Logische aanpak

Immunoloog Marjolein van Egmond van het Amsterdam UMC, is bekend met de opzet van de studie. Zij is zelf gespecialiseerd in de toepassing van antilichamen. Van Egmond verwacht niet dat er nog onverwachte tegenvallers opduiken. "Vanuit biologisch perspectief is dit een volkomen logische benadering, het is fijn dat die nu ook blijkt te werken."