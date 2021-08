Ook Britten werken al maanden aan luchtbrug uit Afghanistan

Niet alleen de Fransen, maar ook de Britten zijn eerder dit jaar in alle stilte begonnen om Afghaanse tolken en medewerkers naar het Verenigd Koninkrijk te halen. Al op 17 mei schreef de Britse repatriëringsdienst aan tolken: "Zorg er voor dat u en de familieleden die zijn uitgenodigd om met u mee te reizen, klaar staan." De Britten hebben inmiddels ongeveer tweeduizend mensen teruggehaald.

De Britten werken al maanden samen met de VN vluchtelingenorganisatie IOM om bedreigde tolken en hun families vanuit alle delen van Afghanistan naar Kabul te vervoeren, zo blijkt uit de mail die is verstuurd. "We vragen U om klaar te staan binnen twee tot vier weken."

Aan tolken die met Nederland hebben samengewerkt is nooit zo'n urgente mail gestuurd, bevestigen verschillende militaire bronnen. "We zijn al maanden bezig om door de bureaucratie van Defensie en Buitenlandse Zaken heen te breken," zegt Anne-Marie Snels, voormalig voorzitter van de militaire vakbond AFMP. "Wij moeten elke tolk en zijn familie individueel aanmelden bij Defensie, waarna het steeds lange periodes stil bleef. Er is helemaal geen evacuatieplan of crisisdraaiboek gemaakt."

Vast in de stad

De Britten halen nu elke dag ongeveer duizend mensen op in Kabul. Dat lukt ze onder andere omdat ze vervoer vanuit de stad naar het vliegveld hebben weten te regelen. Dat is momenteel het grote probleem voor de Nederlandse operatie in Kabul. Tal van Nederlanders zitten vast in de stad en kunnen of durven niet naar het vliegveld te reizen omdat de Taliban de toegangsweg controleren. Bovendien laten de Amerikaanse bewakers van het vliegveld bijna niemand toe.

Nederland heeft de afgelopen maanden zeker 40 tolken en familieleden uit Afghanistan gehaald. De Britten en Fransen hebben daarnaast ook andere Afghanen naar hun land gehaald, zoals koks en chauffeurs. In Nederland is dat nog tot deze week punt van discussie geweest tussen Kamer en kabinet. Op de vraag of Nederland niet te laat begonnen is met de voorbereidingen, antwoordde minister Kaag vanmiddag dat de laatste maanden een 'versnellingsoperatie' is uitgevoerd: "Ik zou me niet verkijken op een eenvoudige vergelijking".