Fransen stelden in juni al ‘humanitaire luchtbrug’ in voor Afghanen

Frankrijk heeft de afgelopen maanden in relatieve stilte al honderden mensen uit Afghanistan geëvacueerd. Dat gebeurde in de verwachting dat de Taliban de macht zouden veroveren.

Vier maanden geleden begonnen daarvoor de voorbereidingen. De Franse ambassadeur in Kabul, David Martinon, riep toen Franse hulporganisaties voor overleg bij elkaar. De boodschap: er dreigde gevaar en mensen zouden geëvacueerd worden.

"Half april kregen wij het voorstel van de ambassadeur om onze medewerkers naar Frankrijk over te laten vliegen en asiel aan te vragen'', zegt directeur Philippe Bertonèche van hulporganisatie Afrane tegen de NOS. Zijn ngo ondersteunt tientallen scholen in Afghanistan. "Ook familieleden mochten mee.''

Ook chauffeur en keukenpersoneel mee

De Franse ambassade stelde lijsten op met namen van mensen die in aanmerking kwamen voor evacuatie. "Het ging om Fransen maar ook om Afghanen", vertelt de Frans-Afghaanse politicoloog Karim Pakzad. "Voormalige tolken van het Franse leger in Afghanistan mochten mee, maar ook chauffeurs en keukenpersoneel van de ambassade bijvoorbeeld."

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt die evacuaties tegenover de NOS. "We willen de mensen niet vergeten die voor ons hebben gewerkt", laat een hoge ambtenaar weten. "Dat zijn mensen die bedreigd kunnen worden. Sinds mei hebben we daarom ruim 600 Afghanen en hun familieleden over laten komen naar Frankrijk."

Dat gebeurde met verschillende vluchten van begin juni tot half juli. "Van ons zijn 19 medewerkers overgevlogen, samen met hun familieleden was dat een groep van 80 mensen", zegt Afrane-directeur Bertonèche. "Ze zijn op 12 juli met het vliegtuig naar Parijs gekomen."

Op 16 juli charterde de Franse overheid nog een laatste vlucht waarop 70 Fransen en Afghanen zaten.

'Iedereen wist dat de race gelopen was'

De humanitaire luchtbrug had een duidelijke reden: de opmars van de Taliban. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van 'een extreem snel verslechterende situatie' de laatste weken en maanden in Afghanistan. In april werd daarom al de afweging gemaakt dat actie moest worden ondernomen.

"Iedereen wist wat er zou gebeuren", zegt politicoloog Pakzad. "Begin juli hadden de Taliban al twee derde van alle districten in Afghanistan in handen. Toen wist iedereen dat de race gelopen was. Het was kraakhelder voor de Franse autoriteiten, ook in april al: Kabul zou in handen van de Taliban vallen."

De afgelopen week heeft Frankijk de evacuaties hervat. Fransen en Afghanen worden via Abu Dhabi in veiligheid gebracht. Donderdagavond landde een derde vliegtuig in Parijs met 200 mensen aan boord.