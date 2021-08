2524 nieuwe besmettingen, gemiddeld lichte stijging

Hoewel hogere besmettingscijfers nu tot veel minder ziekenhuisopnames en doden zullen leiden, met dank aan de hoge vaccinatiegraad, zijn stijgende cijfers volgens het RIVM toch slecht nieuws.

Afgelopen dinsdag zei RIVM-epidemioloog Susan van den Hof over de afvlakking van de daling: ""We hadden dit liever anders gezien, want we zitten nu nog steeds hoger dan voor de besmettingspiek van begin juli."

Iets drukker op IC, rustiger in rest ziekenhuis

In de ziekenhuizen nam de bezetting af. Er liggen nu 672 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 681), van wie 220 op de IC (gisteren: 212), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.