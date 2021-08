RIVM: afname besmettingscijfers vlakt nog meer af, 'liever anders gezien'

Hoewel veel mensen zijn gevaccineerd, is een zo laag mogelijk besmettingscijfer nog steeds welkom, stelt Van den Hof. "We weten namelijk dat luchtwegvirussen zich in het najaar makkelijker verspreiden." Een hogere besmettingsgraad nu heeft in het najaar ook gevolgen.

Dinsdag zijn tot 10.00 uur vanmorgen 2358 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er meer dan dinsdag een week geleden.

Verspreiding

Het R-getal is stijgende: was dat op 26 juli nog 0,79, een week later was het 0,92. Dat betekent dat 100 mensen samen 92 anderen besmetten. Als de R onder de 1 blijft, neemt de verspreiding van het virus af.