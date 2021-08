Winkelleegstand ondanks corona gedaald, maar niet in grote binnensteden

Daar staat tegenover dat in 17 grotere binnensteden de leegstand juist toenam, van 7,9 procent begin dit jaar naar 8,3 procent nu. "Voor corona deden deze centra het relatief goed. Maar de toename van onlineaankopen, het mijden van drukke plekken en het wegblijven van buitenlandse toeristen wordt hier nu het hardst gevoeld", aldus Slob.

Hij denkt dat corona een gamechanger is, waardoor de situatie voor grote stadscentra ook de komende periode uitdagend blijft. "Ondanks het hoge aantal gevaccineerden lijken we voorlopig nog niet van corona af te zijn. Als mensen nu gaan winkelen blijven ze liever dicht bij huis, op een plek waar het niet te druk is en waar ze met eigen vervoer kunnen komen."

"Utrecht heeft potentie"

Utrecht is één van de steden die te maken heeft met een groeiende leegstand. In januari van dit jaar ging het om 7,8 procent, volgens Locatus is het nu 9,6 procent.

Volgens Tom Broekman, lid van het Centrummanagementteam in de vierde stad van het land, komt dat deels doordat grote internationale concerns als Zara en H&M tijdens corona wereldwijd het winkelbestand zijn gaan doorlichten. Zij kiezen nu bijvoorbeeld in Utrecht voor Hoog Catharijne en sluiten winkels in de oude binnenstad.