'Winkelleegstand loopt snel op door corona'

Door de coronacrisis is de winkelleegstand in de grootste binnensteden onverwacht snel opgelopen. Dat schrijft het Financieele Dagblad. Stadsbestuurders waarschuwen voor verloedering van winkelstraten.

Vooral in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven is de leegstand flink toegenomen, blijkt uit cijfers die de krant heeft opgevraagd. In Eindhoven staat op dit moment ruim 9 procent van de winkels leeg. twee jaar geleden was dat 6,1 procent. In Amsterdam steeg de leegstand in twee jaar tijd van 1,4 naar 4,8 procent. Dat is minder dan het landelijk gemiddelde van 7,5 procent, maar het stijgt snel. In de Kalverstraat staat nu 6 procent leeg.

Ook in Utrecht gaat het hard met de leegstand. Vorige week schreef de Utrechtse wethouder Klaas Verschuure namens de zes grootste steden een brief aan Tweede Kamerleden, waar het FD over beschikt. "'We zien gigantische omzetverliezen, leegstand die in sommige winkelstraten oploopt tot 40 procent en een grote afname van de toeristenstroom", stelde Verschuure. "Dat leidt nu al tot clustering van leegstand met verloedering en ondermijning op de loer op de korte en middellange termijn."

Huren verlaagd

Om het tij te keren hebben sommige verhuurders van winkelruimte de huren flink verlaagd. De vierkante meterprijs op de beste locaties in Amsterdam is bij nieuwe contracten gedaald van 2700 naar 2250 euro volgens winkelvastgoedmakelaar Colliers. In Utrecht daalde de huurprijs op de beste locaties in de hoofdwinkelstraten van de oude binnenstad zelfs zo'n 40% in een jaar.

Het aantal winkels in Nederland krimpt al jaren. Vorig jaar nam het aantal fysieke winkels met bijna 900 af, becijferde het CBS. Die afname was ondanks corona op dat moment nog iets lager dan het gemiddelde van de afgelopen jaren.