Dodental Haïti opnieuw omhoog bijgesteld, ruim 2100 doden

Het dodental van de aardbeving in Haïti van afgelopen zaterdag is opnieuw naar boven bijgesteld. De autoriteiten spreken inmiddels van 2189 doden - dinsdag werden 1941 dodelijke slachtoffers gemeld. Hulpdiensten hebben de voorbije dagen meer lichamen onder het puin vandaan gehaald.

Het zwaar getroffen land kreeg eerder deze week ook met de tropische storm Grace te maken. Internationale hulpverleners hebben alarm geslagen. De ziekenhuizen in de zwaarst getroffen regio's zijn door het natuurgeweld niet in staat patiënten te helpen en er is een groot tekort aan medische apparatuur. Zo'n 12.000 mensen zijn gewond geraakt en nog eens 30.000 gezinnen zijn dakloos geworden. De noodhulp komt moeizaam op gang.

'Ons land is fysiek en mentaal verwoest'

Het natuurgeweld heeft, zo erkende premier Ariel Henry, het Caribische land "op zijn knieën gedwongen". "Ons land is fysiek en mentaal verwoest", zei Henry. Met name het zuiden is volgens hem hevig getroffen. De premier zei de zoektocht naar overlevenden nog niet te willen staken.

De druk op zijn regering om met een gecoördineerde aanpak te komen, neemt ondertussen toe. Gisteren zegde Henry toe dat de autoriteiten gemaakte fouten uit 2010 niet zullen herhalen. In dat jaar trof een ernstige aardbeving het land. Geld dat internationaal was opgehaald, zou toen niet bij de slachtoffers terecht zijn gekomen.