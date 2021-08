Nieuwe aanhoudingen in koffermoordzaak Dordrecht

De politie heeft vandaag nog twee verdachten aangehouden in verband met de moord op een man uit Zwijndrecht. Zijn lichaam werd begin augustus gevonden in een auto in Dordrecht. Het gaat om twee mannen uit Zwijndrecht van 18 en 20 jaar.

De twee worden volgens het Openbaar Ministerie verdacht van betrokkenheid bij het ombrengen van het slachtoffer en het wegmaken van het stoffelijk overschot. De verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

Het lichaam van de 29-jarige dakdekker Manuel Alvarez werd aangetroffen in een auto die al dagen in Dordrecht geparkeerd stond. De dode was in stukken gehakt en in meerdere koffers gestopt.

Een 25-jarige man uit Zwijndrecht die eerder is aangehouden zit nog steeds vast, meldt de regionale omroep Rijnmond. Hij wordt verdacht van moord of doodslag. De verdachte werd vier dagen voor de vondst in de auto al aangehouden bij een vechtpartij in een flat in Zwijndrecht. De man zei toen al iemand om het leven te hebben gebracht. Ook deze verdachte zit in volledige beperkingen.