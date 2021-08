Lichaam gevonden in auto, man (25) uit Zwijndrecht opgepakt

Een 25-jarige man die vorige week donderdag is opgepakt na een vechtpartij in een flat in Zwijndrecht, wordt verdacht van moord of doodslag. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). De man zit nog zeker twee weken vast.

De verdachte zou een 29-jarige man uit Zwijndrecht om het leven hebben gebracht. Zijn lichaam werd gisteravond in stukken gevonden in koffers in een auto in Dordrecht.

In de woning van de verdachte zijn onder meer bloedsporen gevonden. De man zou bij zijn aanhouding hebben gezegd dat hij een zwaar misdrijf heeft gepleegd.

Het lichaam van het slachtoffer werd na onderzoek gevonden in de auto. Volgens buurtbewoners stond de auto al vier dagen op dezelfde plek, meldt Rijnmond.