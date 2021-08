Situatie vliegveld Kabul verandert 'van uur tot uur'

Na een mislukte poging om een groep Nederlanders en Afghanen te evacueren uit Kabul, gaat Nederland vandaag weer een poging doen. De ambassadeur en ruim zestig militairen vlogen gisteren vanuit Eindhoven naar de regio. Het is de bedoeling dat ze vanuit de luchthaven gaan werken om Nederlanders en Afghanen die daarvoor in aanmerking komen te evacueren.

Demissionair minister Kaag zei eerder dat het team al deze ochtend operationeel zou zijn, of dat inderdaad het geval is is niet duidelijk.

Kaag noemt het "vreselijk" dat de evacuatiepoging gisteravond niet is gelukt. "Ze stonden er, met hun gezinnen, aan de poorten van de luchthaven." Volgens Kaag verandert de situatie op het vliegveld "van uur tot uur". "Het is een hele complexe situatie." De Amerikanen hebben de totale controle van het vliegveld, zegt de minister. Het Nederlandse vliegtuig had gisteren een half uur om mensen aan boord te nemen, vandaag hoopt Kaag meer tijd te krijgen. "We willen dat de Amerikanen ons meer tijd geven."

Kaag spreekt vandaag ook met haar Duitse ambtgenoot, minister Maas, over eventueel gedeelde vluchten. "We blijven werken in Europees verband aan betere coördinatie. We hopen dat de toestand rondom de luchthaven een beetje kalmeert en dat iedereen weet wat de afspraken zijn."

Veertig mensen aan boord

Ongeveer veertig mensen konden gisteren wel mee met het vliegtuig. Kaag weet niet wie dat zijn, maar wel dat ze een niet-Afghaanse nationaliteit hebben. De Amerikaanse militairen op het vliegveld lieten alleen niet-Afghanen toe. Het Amerikaanse leger heeft gisteren ongeveer 1100 Amerikanen, mensen met een Amerikaanse verblijfsvergunning en hun families geëvacueerd.