Koop een villa, krijg een paspoort: Montenegro verkoopt omstreden paspoorten

Paspoorthandelaren bieden Montenegro aan als alternatieve 'vrije haven in Europa'. Daarbij wijzen ze er op dat Montenegro over een paar jaar waarschijnlijk EU-lidstaat is. Wie nu alvast een paspoort koopt, is na de toetreding daardoor vanzelf ook EU-staatsburger.

Bovendien is de route via Montenegro sneller en goedkoper dan via Malta. Om een Montenegrijns paspoort te krijgen moeten buitenlandse investeerders minstens 250.000 euro investeren in vastgoed en 100.000 euro storten in een overheidsfonds. Binnen een half jaar krijgt de aanvrager vervolgens het paspoort. Daarvoor hoeft de nieuwe Montenegrijn niet in het land te verblijven.

Voor een Maltees paspoort moet iemand 600.000 euro betalen aan dat land en vervolgens drie jaar in Malta verblijven. Een andere optie is 750.000 betalen en minstens een jaar in Malta vertoeven.