Polen zwicht voor eis EU over tuchtkamer, maar onder protest

De regering van Polen ontmantelt onder protest de tuchtkamer voor rechters, zoals de Europese Commissie heeft geëist. De deadline daarvoor liep gisteren af. In de brief die de regering naar Brussel heeft gestuurd, staat dat de tuchtkamer de komende maanden wordt geschrapt als deel van een breder pakket aan hervormingen op justitieel terrein.

Tegelijkertijd wordt verwezen naar de uitspraak van het Poolse Constitutionele Hof van vorige maand. Dat hof is van mening dat de omstreden tuchtkamer niet hoeft te verdwijnen, omdat de Europese Commissie niets over interne aangelegenheden te zeggen heeft. Dat zou ook gelden voor het Europees Hof van Justitie in Luxemburg, dat zich in april achter het Commissiestandpunt schaarde.