Leider regeringspartij Polen kondigt aanpassingen omstreden tuchtkamer aan

Volgens Kaczynski is met het hervormen van de tuchtkamer "het onderwerp van het geschil" met de EU verdwenen. Hij benadrukte wel het oneens te zijn met de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Volgens de vicepremier is het niet aan Brussel om te oordelen over nationale zaken waar de EU in zijn ogen geen rechtsmacht over heeft.

Daarnaast waren de aanpassingen aan de tuchtkamer al gepland, zei Kaczynski. Hoe die eruit gaan zien, is niet duidelijk. In september moeten de eerste voorstellen voor de hervorming op tafel liggen. Vanuit Brussel is er nog niet gereageerd.

Opgeschort

Eerder deze week schortte het hoofd van het Poolse Hooggerechtshof het werk van de tuchtkamer op, in reactie op de eis van de Europese Commissie om de onafhankelijkheid van het orgaan te verbeteren. Er mogen voorlopig geen nieuwe zaken worden aangenomen.

De verordening geldt totdat het juridische conflict tussen Warschau en Brussel is opgelost, met een uiterlijke deadline van 15 november.