Delen rampgebied Haïti nog buiten bereik hulpverleners, tropische storm op komst

Hulporganisaties proberen zo snel mogelijk Haïti te bereiken na de zware aardbeving van zaterdag. Het Caribische land staat ook nog de zware tropische storm Grace te wachten.

Tot dusver zijn bijna 1300 doden geteld, 5700 mensen raakten gewond. Zo'n 800.000 Haïtianen zijn volgens het Rode Kruis direct getroffen door het natuurgeweld.

Een aantal gebieden zijn nog steeds niet toegankelijk, omdat de aardbeving op en aantal plaatsen leidde tot aardverschuivingen. "Er zijn zoekacties gaande om mensen onder het puin vandaan te halen", zei Naomi Nolte van het Rode Kruis in Nieuws en Co. Het dodental zal naar verwachting verder oplopen omdat op veel plekken geen telefoonsignaal is en mensen daardoor lastig om hulp kunnen vragen.

Tropische storm op komst

Diverse landen en hulporganisaties sturen hulpgoederen met helikopters en boten naar het zwaar getroffen zuidwesten van het eiland. Het Rode Kruis is in het gebied om reddingsacties uit te voeren en acute medische zorg te bieden. "De ziekenhuizen zijn overbelast door het grote aantal gewonden of ze zijn beschadigd. Veel mensen zijn hun huis kwijtgeraakt", aldus Nolte.

Normaal gesproken worden Haïtianen die op kwetsbare plaatsen wonen bij de komst van een tropische storm geëvacueerd, maar dat is nu bijna niet mogelijk. "We bieden onderdak in de vorm van tentjes zodat mensen in ieder geval droog zitten."

Vooral het zuiden van Haïti werd hard getroffen, is te zien in deze beelden: