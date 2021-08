Veel branden Zuid-Italië aangestoken door maffia: 'Kogels vervangen door vuur'

Dat veel brandstichters ongestraft wegkomen, baart ook Nino Naso, burgemeester van Paternò, zorgen. Vorige week werden twee mensen opgepakt in een dorp verderop, maar dat staat in geen verhouding tot het totale aantal branden in de regio. "Wij investeren in ons dorp veel geld om voor de zomer brandbaar materiaal weg te halen, zodat we natuurlijke branden kunnen voorkomen", vertelt hij. "Maar als criminelen met zo'n natuurgebied andere plannen hebben, staan we machteloos."

De budgetten die hij heeft, spendeert Naso aan het plaatsen van beveiligingscamera's op strategische plekken. Maar een echte oplossing voor het probleem moet van de regering uit Rome komen, zegt hij.

Naast meer budget voor opsporing wil hij dat er op opzettelijke brandstichting door criminelen strengere straffen komen. "Ze moeten bang worden, ze moeten de hete adem van de politie en de overheid in hun nek voelen. Het kan niet dat dit zo doorgaat."

'We hebben hulp nodig'

Ook Emanuele Feltri hoopt dat er snel meer gedaan wordt om nieuwe branden te voorkomen. Bij de brand afgelopen week verloor hij niet alleen zijn vriend Andrea, maar ook een deel van zijn bedrijf. "Olijfbomen van 300 jaar oud. Die zijn onvervangbaar."

Hij is ervan overtuigd dat er een criminele organisatie achter zit. "Ze willen me daar niet hebben. Een aantal jaar geleden werd ik ook al geïntimideerd. Toen vond ik mijn schapen terug met kogels door hun hoofd."

De beste oplossing is volgens hem dat er meer ordediensten komen, die patrouilleren over het Siciliaanse platteland.

"Ik heb toen ik bedreigd werd altijd veel steun gekregen van andere boeren. Het is niet zo dat er niks verandert, en dat iedereen in stilte meedoet met de maffia. Wij willen een eerlijk leven, en een toekomst opbouwen. Maar we hebben hulp nodig. We kunnen dit niet alleen."