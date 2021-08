Zo konden de Taliban Afghanistan razendsnel innemen

Volgens Van Bijlert, die onder meer via haar Afghanistan Analysts Network veel contacten heeft in het land, is het de vraag of de Taliban hun 'beleid' straks over het hele land voeren of dat er lokale verschillen zullen zijn. "Veel mensen zijn bang dat lokale machthebbers wel eens veel gewelddadiger of strikter zouden kunnen zijn dan het officiële beleid voorschrijft."

"En die angst is er niet alleen voor wetten en regels, maar ook voor het omslaan van de hele sfeer, met name in de stad. Dat het voor vrouwen op straat bijvoorbeeld veel vijandiger voelt."

Afghanistan-volger Kamminga denkt dat we de beloftes van de Taliban met een flinke korrel zout moeten nemen. "De vraag is of ze nu al bezig zijn met het terugdraaien van allerlei rechten, maar ze gaan zeker niet door met de internationale agenda die wij ook als Nederland hebben gesteund: die voor vrouwen, vrede en veiligheid."

In 2019, toen toenmalig president Trump bekendmaakte het Amerikaanse leger sneller terug te trekken uit Afghanistan, maakten we deze uitlegvideo over de Taliban: