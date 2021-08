VS onderzoekt zelfrijdende functie Tesla na ongelukken met hulpverleners

De Amerikaanse overheid is een onderzoek begonnen naar de zelfrijdende functie van Tesla's. Reden is dat er meldingen zijn binnengekomen over problemen met het herkennen van geparkeerde voertuigen van hulpdiensten.

Sinds 2018 heeft de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) elf crashes geregistreerd, waarbij Tesla's op de autopilot reden. De elektrische auto's botsten tegen wagens van hulpverleners met alarmlichten aan, tegen een pijlwagen of tegen verkeerspylonen die op de weg stonden.

Bij die ongelukken zijn in totaal zeventien mensen gewond geraakt en is er een dode gevallen. In totaal worden er 765.000 voertuigen onderzocht, nagenoeg elk exemplaar dat Tesla sinds 2014 in de VS heeft verkocht.

Waarschuwen

Tesla en andere fabrikanten die dezelfde technologie gebruiken, waarschuwen gebruikers al jaren om alert te blijven als de autopilot aanstaat om ieder moment te kunnen ingrijpen.

Eerder opende de NHTSA al een onderzoek naar het onbedoeld accelereren van Tesla's. Uiteindelijk bleek dat niet om een softwarefout te gaan, maar om menselijke fouten.

Autonome auto's hebben allerlei sensoren aan boord om ervoor te zorgen dat ze om zich heen kunnen kijken. Welke technieken dat zijn en wat ze doen leggen we in deze video, die we al eerder maakten, uit: