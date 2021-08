Storing bij fabriek Chemelot, mogelijk poeder uitgestoten

Een fabriek op het Limburgse industriecomplex Chemelot in Geleen is getroffen door een storing. Daardoor is mogelijk zogeheten polyetheen-poeder uitgestoten. De oorzaak van de storing is niet bekend. De fabriek is stilgelegd en er wordt onderzoek gedaan.

Polyetheen-poeder is een grondstof voor kunststof die bijvoorbeeld in de speelgoedindustrie gebruikt wordt. "Als de temperatuur heel hoog is, dan dwarrelt er roet neer. Is die temperatuur iets minder hoog, dan is dat wit poeder", aldus Chemelot.

Het probleem, een zogenaamde decomps, deed zich voor rond 15.30 uur. Dat is een storing waarbij de inhoud van een reactor de lucht in wordt geblazen omdat anders de druk of temperatuur te hoog oploopt. Mogelijk is het poeder ook buiten het bedrijventerrein terechtgekomen, schrijft 1Limburg.

Wanneer omwonenden in aanraking komen met het poeder heeft dat volgens de GGD Zuid-Limburg geen nadelige gevolgen, maar het inademen van kleinere stofdeeltjes kan leiden tot irritatie van de luchtwegen.