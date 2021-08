Man (23) neergestoken in Zeeuws duingebied, zes aanhoudingen

In het duingebied bij de Zeeuwse plaats Groede is vanochtend een 23-jarige man uit Breskens neergestoken. Hij raakte ernstig gewond en is volgens de politie in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kreeg om 04.35 uur een melding binnen dat er in de duinen een man was neergestoken. Op een duinovergang vonden agenten de zwaargewonde man.

Er zijn vanmorgen zes mensen aangehouden. Twee van hen, jongens die vanochtend vroeg in het duingebied waren, zijn inmiddels vrijgelaten, meldt Omroep Zeeland. Op een camping in de buurt zijn twee 17-jarige meisjes uit Oostburg en twee jongens van 16 en 17 jaar uit Maastricht aangehouden. Wat hun rol bij het incident is wordt onderzocht.

De politie zoekt getuigen van het incident in het duingebied rond de Walendijk bij Breskens en Groede.