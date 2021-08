Opnieuw arrestaties om geweldsincidenten in Zeeland

De politie in Zeeland heeft opnieuw vier mensen opgepakt vanwege de reeks mishandelingen en diefstallen op Schouwen-Duiveland. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Gouda, een jongen van 14 uit Utrecht en twee jongens van 17 en 18 uit Vlaardingen. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op negen.

In totaal hebben zich tien jongeren gemeld die volgens de politie slachtoffer zijn geworden van acht ernstige mishandelingen en twee berovingen van een fiets op Schouwen-Duiveland. Dat gebeurde tussen vrijdag 30 juli en vorige week donderdag.

Zo werden op een camping in Burgh-Haamstede twee mannen uit Breda in elkaar geslagen. Ze moesten naar het ziekenhuis vanwege botbreuken. In Renesse werd een Duitser bedreigd en van zijn fiets beroofd. Bij een strandpaviljoen bij Scharendijke werden meerdere mensen mishandeld.

Zeven van de negen verdachten zitten nog vast. Twee anderen zijn vrijgelaten, maar zijn nog wel aangemerkt als verdachte.