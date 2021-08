Japan roept miljoen inwoners op te schuilen voor noodweer

De autoriteiten in Japan hebben meer dan een miljoen mensen in het zuidwesten van het land opgeroepen om een veilige plek te zoeken vanwege het voortdurende noodweer. In vier regio's geldt het hoogste weeralarm vanwege de zware regenval en de modderstromen die daarvan het gevolg zijn.

Vooral de regio's Hiroshima, Nagasaki en Kyushu worden zwaar getroffen. De afgelopen dagen werden recordhoeveelheden neerslag gemeten. In sommige gebieden viel 50 millimeter regen in een uur tijd. Meerdere rivieren zijn overstroomd en verschillende straten staan blank. Zeker een persoon is al overleden door het noodweer, naar twee anderen wordt nog gezocht.