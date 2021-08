'Te felle' appelgroene huis Den Helder tint lichter geverfd en blijft nu wél deze kleur

Na een jarenlange juridische strijd is het groene huis van Ineke van Amersfoort (84) nu toch echt overgeverfd. Haar appelgroene woning in Den Helder heeft vandaag een iets lichtere kleur gekregen.

De woning van Van Amersfoort veroorzaakte in 2019 ophef onder buurtbewoners. Zo was er een buurman die op zonnige dagen last had van de weerkaatsing van de felle kleur in zijn woonkamer. Ook de gemeente was niet blij met de groene gevel. Die paste volgens het lokale bestuur niet bij de andere, pastelkleurige omliggende woningen. Er moest dus een andere kleur op.

Van Amersfoort was het daar niet mee eens en spande een rechtszaak aan. Daarbij kreeg zij bijval van buurtbewoners die de kleur wel mooi en vrolijk vonden. Ook mensen buiten Den Helder steunden de 82-jarige vrouw, zoals een Amsterdamse architect en een belangenvereniging van huiseigenaren.

Veel steun

"Ik heb eindeloos veel reacties gekregen deze jaren en ook veel steun", zegt Van Amersfoort tegen streekomroep Regio Noordkop.

De zaak is tot aan de Raad van State behandeld. De hoogste bestuursrechter besloot in 2020 dat het huis overgeschilderd moest worden. Dat heeft Van Amersfoort nu dus maar gedaan. Deze keer is de kleur wel vooraf goedgekeurd.

Eerder maakte NH Nieuws deze reportage over het huis: