Overheid betaalt mee aan waterschade, bedrijven vragen zich af: is het genoeg?

Limburgse en Noord-Brabantse ondernemers en particulieren hebben vandaag meer duidelijkheid gekregen: het demissionair kabinet stemde in met het overheidsfonds voor schade door overstromingen. De overheid betaalt dus deels mee aan de vergoeding van onverzekerbare schade. En dat leidde tot positieve geluiden, maar ook de wens om in gesprek te gaan over andere tegemoetkomingen.

"De Rijksoverheid heeft haar zorgplicht serieus waargemaakt. Door deze regeling blijft niemand met lege handen achter. Nu kunnen we aan de wederopbouw beginnen", laat de burgemeester van Valkenburg aan de Geul, Daan Prevoo, weten.

Omzet

Waarnemend commissaris van de Koning in Limburg, Johan Remkes, noemt de regeling ruim, maar benoemd ook de beperkingen van de regeling. "Omzetderving door ondernemers valt er niet onder. Het kabinet heeft toegezegd hierover met de regio en de ondernemersvertegenwoordigers in gesprek te gaan."

Ook de ondernemersorganisatie in Limburg is tevreden, maar gaat graag in gesprek. "Met de regeling wordt in ieder geval een deel van de omzetschade door het kabinet vergoed. Maar we roepen het kabinet op om in de gaten te houden of dit steunpakket ruim genoeg is. Goed dat het kabinet aangeeft dat zij hierover het gesprek willen aangaan."

Dit is hoe de watersnood in Venlo eruitzag een paar weken geleden: