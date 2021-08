Rutte na kritiek: nieuwe staatssecretarissen kunnen ook Kamerlid blijven

De onlangs beëdigde staatssecretarissen Wiersma (VVD), Van Weyenberg (D66) en Yesilgöz (VVD) kunnen ook Kamerlid blijven. Dat schrijft demissionair premier Rutte op Kamervragen van de SP. PVV-leider Wilders en SP-leider Marijnissen hadden vraagtekens gezet bij de benoemingen na kritiek van twee hoogleraren.

Volgens de Grondwet mag een Kamerlid niet tegelijkertijd staatssecretaris of minister zijn. Er is één uitzondering op die regel. Zij mogen beide functies wél combineren in een demissionair kabinet, totdat er een nieuw kabinet zit. Volgens de hoogleraren geldt die uitzondering niet voor de drie, maar Rutte bestrijdt dat.

De premier verdedigt het standpunt dat de uitzonderingsregel niet alleen geldt voor 'oude' bewindspersonen die voor de verkiezingen al in het kabinet zaten, maar ook voor 'nieuwe' bewindspersonen die na de verkiezingen worden benoemd. Het eerder ingediende ontslag van het hele kabinet is ook op hen van toepassing, en de uitzondering is dat dus ook, zegt Rutte.