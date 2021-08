Meisje (14) schrijft brief aan Rutte: 'Dit is mijn toekomst en van zoveel andere jongeren'

Een stijgende zeespiegel, minder ijs op de Noordpool en intensere hittegolven; de 14-jarige Rosalinde Leijdekker uit Heiloo maakt zich zorgen om haar toekomst. Nadat deze week het IPCC-rapport verscheen, waarin wordt gewaarschuwd voor weersextremen door "ongeëvenaarde klimaatverandering", besloot ze een brief aan demissionair premier Rutte te schrijven. "Dit is mijn toekomst en van zoveel andere jongeren. Jammer genoeg hebben wij geen inspraak in de Tweede Kamer, maar u wel", schrijft ze in de brief die werd gepubliceerd in de NRC.

Rosalinde hoopt dat Rutte meer gaat doen om klimaatverandering tegen te gaan. "Het is niet alleen mijn toekomst, maar ook die van honderden miljoenen mensen over de hele wereld. Hun toekomst wordt aangetast omdat u in plaats van de wereld wilt redden, de economie wilt redden. Dit gevoel krijgen wij als jongeren", schrijft ze.

Het is overduidelijk dat de aarde wordt opgewarmd door de mens, staat in het maandag verschenen klimaatrapport. Voor Nederland zijn vooral de inzichten over zeespiegelstijging belangrijk, die nu hoogstwaarschijnlijk sneller gaat dan ooit in ten minste de afgelopen 3000 jaar.

'Gevoel dat niemand echt luistert'

De middelbare scholiere zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat ze schrok van het klimaatrapport. "Er moeten echt ingrijpende maatregelen komen, maar toen las ik ook dat er geen spoeddebat zou komen. Dat vind ik best wel raar. Ik heb het gevoel dat er allemaal alarmbellen afgaan, maar dat niemand echt luistert."

Rosalinde zegt dat er in haar lessen niet veel aandacht wordt besteed aan het klimaat, maar dat ze er wel met leeftijdsgenoten over praat. "Ik hoop dat Rutte het probeert te begrijpen. Misschien is hij niet diegene die leeft als al deze problemen er zijn. Maar de nieuwe generatie wel, en dat is ook zijn volk."