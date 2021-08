Sterrenregen dit jaar extra goed zichtbaar, 'maar zoek een donkere plek'

Tussen 23.00 uur en 04.00 uur zijn de meeste vallende sterren te zien. "In het noordoosten, in de omgeving van sterrenbeeld Perseus zijn ze goed zichtbaar, zegt Van de Weijgaert. De omstandigheden zijn dit jaar extra goed; in 1997 waren ze voor het laatst zo gunstig. Dat komt vooral omdat er minder maanlicht is dan andere jaren. "Het heeft te maken met het ritme van de maan. Die staat nu in de buurt van de zon en ze gaan ongeveer tegelijk onder. Tegen de tijd dat de vallende sterren zichtbaar worden, raken ze niet meer overstemd door de maan", legt Van de Weijgaert uit.

Gemiddeld is de sterrenregen een keer in de tien jaar wat beter te zien. Over acht jaar zijn de omstandigheden om de Perseïden te zien weer optimaal.

Warm aankleden

Eenmaal op de donkere bestemming aangekomen is het van belang om het zo comfortabel mogelijk te maken. "Kleed je lekker warm aan, dan kun je het in een ligstoel lang volhouden. Anders wordt het afzien", adviseert Vermaat. Samen met de boswachter en een groep enthousiastelingen blijft hij tot middernacht in het Friese waddengebied. "We gaan niet de hele nacht doorhalen, hoewel ik dat best zou willen als het helder blijft."