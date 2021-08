Ook Tarin Kowt, ooit zetel van Kamp Holland, op het punt van inname door Taliban

Ook Tarin Kowt, de hoofdstad van de Afghaanse provincie Uruzgan, staat op het punt veroverd te worden door de oprukkende Talibanmilities. In de stad woeden gevechten tussen de extremisten en het regeringsleger bij het hoofdkwartier van politie en de zetel van de gouverneur. Ook het voormalige Kamp Holland, nu de basis van de nationale veiligheidstroepen, ligt onder vuur.

Er gingen al dagenlang geruchten over de dreigende inname van de stad, zegt correspondent Aletta André. Veel inwoners hebben de komst van de Taliban niet afgewacht en zijn de afgelopen dagen naar elders vertrokken.

Kamp Holland was tussen 2006 en 2010 de thuisbasis van de Nederlandse militairen die deelnamen aan de Uruzganmissie. Nederlandse militairen werden op verzoek van de NAVO ingezet in Uruzgan om de vrede te bewaren en - na jaren van oorlog - de wederopbouw te ondersteunen. De circa 1400 militairen werden ondergebracht in Tarin Kowt en Deh Rawood.

Op sociale media worden beelden gedeeld van gevechten in Tarin Kowt: