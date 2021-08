Politievakbonden: kabinet moet Afghaanse tolken sneller ophalen

Voormalig deelnemers aan de trainingsmissie voor politieagenten in Afghanistan en politievakbonden vinden dat het kabinet Afghaanse tolken die voor Nederland hebben gewerkt sneller hiernaartoe moet halen.

Die oproep doen ze in een opiniestuk in Trouw, dat ook ondertekend is door mensenrechtenorganisaties. "In de ogen van de Taliban hebben onze lokale collega's voor een vijandelijke organisatie gewerkt. Er staat een prijs op hun hoofd. Het gevaar voor deze mensen neemt met de dag toe."

Nederland heeft bij missies in Afghanistan gebruik gemaakt van 273 tolken. Er zijn 440 aanvragen voor asiel ingediend door Afghanen die zeggen tolk te zijn geweest. 126 daarvan zijn goedgekeurd, 108 tolken zijn inmiddels met het gezin in Nederland.

Volgens het ministerie van Defensie worden er op het moment veel valse aanvragen gedaan. Van de dertig laatste aanvragers zijn er maar vier echt tolk geweest, zegt Defensie.

Volgens bronnen rondom het kabinet komen de komende dagen en weken nog eens tientallen tolken met hun gezin naar Nederland. De vakbonden en politietrainers vinden dat echter niet genoeg: "Terwijl andere landen voortvarend deze tolken uit Afghanistan ophaalden, blijft Nederland achter", schrijven ze. "De betrokken Nederlandse ministers lijken zich passief op te stellen en wachten af tot Afghanen zich melden."

Juridisch experts en beveiligers

Daarbij doelen ze niet alleen op tolken, maar ook op andere Afghaanse medewerkers van de Nederlandse missies, zoals juridisch experts, beheerders van de militaire basis en beveiligers.

Die lopen net zo goed gevaar om door de Taliban vermoord te worden, menen de ondertekenaars. Andere landen bieden ook Afghanen die dat soort werk verricht hebben asiel, maar Nederland vindt dat alleen Afghanen die zeer zichtbaar voor Nederland hebben gewerkt asiel moeten krijgen.

Heel onaangenaam

Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB) noemt de situatie zeer onzeker voor de betrokken Afghanen, zei hij in het NOS Radio 1 Journaal: "Tolken zitten met hun gezin ondergedoken, hopend op een signaal van de ambassade dat ze worden opgehaald."

Volgens hem is niet alleen de militaire opmars van de Taliban een probleem. Ook in steden die nog niet in handen van de Taliban gevallen zijn, uiten burgers zich al openlijk als medestander van de radicaal-islamitische groepering. "Er is onrust in de grote steden. Tolken zien een Talibanvlag voor de ramen hangen bij de overburen. Dan wordt het wel heel onaangenaam."