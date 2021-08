Einde carrière veldrijdster Katherine Compton na positieve dopingtest

Veldrijdster Katherine Compton is na een positieve dopingtest voor vier jaar geschorst door het Amerikaanse antidopingbureau USADA. De 42-jarige Amerikaanse testte vorig jaar september positief op anabole steroïden. Ze meldt in een verklaring dat ze een punt achter haar carrière heeft gezet.

Ze beschrijft hoe de test eerst negatief was, maar na een heranalyse in 2021 toch positief uitdraaide. Compton ontkent dat ze verboden middelen heeft gebruikt en zegt dat ze er alles aan heeft gedaan om te achterhalen waarom er toch anabolen in haar bloed zaten. Ze schrijft dat ze het in ieder geval niet met opzet heeft gedaan, maar dat ze ook niet kan bewijzen dat het per ongeluk is gebeurd.

"Daarom heb ik besloten om te stoppen met het voeren van deze dure en ingewikkelde juridische strijd en de sanctie te accepteren. Dit is de vreselijkste manier om mijn carrière te moeten beëindigen. Het doet fysiek pijn en maakt me ongelofelijk verdrietig."

Compton geldt als een grote naam in het veldrijden. Ze pakte drie zilveren WK-medailles, won meerdere wereldbekerwedstrijden en werd vijftien keer nationaal kampioen.