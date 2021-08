Nederland zet voorlopig geen Afghanen uit

Het kabinet heeft besloten om voorlopig geen uitgeprocedeerde asielzoekers terug te sturen naar Afghanistan. Er geldt een stop voor zeker een half jaar, schrijft staatssecretaris Broekers-Knol aan de Tweede Kamer.

Er mag in die periode ook geen besluit worden genomen in lopende en nieuwe procedures van asielzoekers met de Afghaanse nationaliteit. De termijn voor deze procedures wordt met een jaar verlengd.

Het kabinet heeft een zogeheten moratorium ingesteld, omdat de situatie in Afghanistan sinds de terugtrekking van de buitenlandse troepen snel verslechtert. De Taliban rukken snel op en hebben inmiddels zo'n 65 procent van het land onder controle weten te krijgen.

Precaire toestand

Er stonden de komende tijd al geen uitzettingen gepland, want er werd al rekening gehouden met de precaire toestand in het land, zegt de staatssecretaris. Maar op papier bestond de mogelijkheid om Afghanen terug te sturen nog wel.

De regeringspartijen D66 en ChristenUnie stelden hier deze week vragen over.

Volgens VluchtelingenWerk Nederland zijn er op dit moment vijf Afghaanse asielzoekers in Nederland die uitgezet zouden worden. Daarnaast is er een groep van zeker honderd mensen die zou moeten vertrekken, maar nog geen definitieve afwijzing heeft gekregen, bijvoorbeeld omdat zij in beroep zijn gegaan.