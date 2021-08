Chinese TikTok verslaat Amerikaanse concurrenten als meest gedownloade app

Videoplatform TikTok was in 2020 de meest gedownloade app ter wereld. De Chinese app verslaat daarmee zijn Amerikaanse concurrenten Facebook, WhatsApp, Instagram en Messenger. Dat meldt onderzoeksbureau App Annie, dat het socialemediagedrag van mensen bijhoudt.

Volgens App Annie is TikTok aan een opmars bezig en zitten Amerikanen en Britten meer op de Chinese app dan op YouTube. TikTok zegt dat het wereldwijd 700 miljoen maandelijkse gebruikers heeft. Het bereik van Facebook en zijn verschillende apps is wel nog altijd veel groter: meer dan 3,5 miljard mensen gebruiken minstens eenmaal per maand Facebook, WhatsApp, Instagram of Messenger.

Nationale Veiligheid

In 2019 probeerde de Amerikaanse president Trump de app nog te verbannen in de Verenigde Staten. Volgens Trump vormde TikTok een gevaar voor de nationale veiligheid omdat China data in beheer hield en gebruikers zou bespioneren.