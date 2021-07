Boete van 750.000 euro voor TikTok vanwege uitleg privacy in Engels

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt de populaire video-app TikTok een boete van 750.000 euro op. Het platform heeft de privacy van jonge kinderen geschonden door hen bij het installeren van de app de privacyverklaring alleen in het Engels te tonen, aldus de toezichthouder. De overtreding gaat over de periode mei 2018 tot juli 2020. Daarna is het aangepast.

Dat is tegen de wet, zegt AP, omdat daarin staat dat voor gebruikers altijd duidelijk moet zijn wat er met hun persoonlijke data gebeurt. In dit geval kan daarvan niet worden uitgegaan omdat jonge kinderen lang niet altijd Engels begrijpen. TikTok heeft bezwaar gemaakt tegen de boete.

Extra kwetsbare groep

De sanctie komt voort uit een groter onderzoek van de toezichthouder naar de app, dat vorig jaar is gedaan uit zorg over de bescherming van de privacy van kinderen door de app. "Kinderen worden als extra kwetsbare groep gezien in de wetgeving. Zij zijn zich minder bewust van de gevolgen van hun handelen", zo schrijft de toezichthouder nu.

Verdere stappen kan de AP niet zetten omdat Tiktok besloot om zich definitief te vestigen in Ierland, toen het onderzoek nog liep. De toezichthouder daar is nu verantwoordelijk voor de handhaving.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft "verschillende uitkomsten" aan de Ierse waakhond overgedragen. Wat hiermee gaat gebeuren is nog niet bekend. Het enige wat voor de Nederlandse toezichthouder resteerde is oordelen over de privacyverklaring.

Meer controle

De Autoriteit Persoonsgegevens laat verder weten blij te zijn met enkele wijzigingen die TikTok op grond van de kritiek heeft doorgevoerd. Zo kunnen ouders nu meer controle krijgen over het account van hun kinderen.

De populariteit van TikTok onder kinderen heeft al tot meer actie geleid. Zo liggen er twee massaclaims tegen het bedrijf vanwege het schenden van de privacy van kinderen.