De 28-jarige Abdul Wali wordt al weken bedreigd door de Taliban

In Tarin Kowt is de situatie nauwelijks beter. In korte videoclips die Wali in zijn buurt maakte, is te zien dat de winkels dicht zijn, de hoofdwegen heel rustig en zijn woonwijk vrijwel leeg. "Er gaan geruchten over een aankomende aanval van de Taliban op Tarin Kowt. Winkeliers halen hun winkels leeg, want als de Taliban komen, zullen die alles leegroven. Mensen vertrekken naar dorpen waar niet meer gevochten wordt. Voor mij is dat geen optie, omdat die dorpen door de Taliban worden gecontroleerd."

De laatste vijf dagen veroverden de Taliban zes provinciale hoofdsteden, waaronder Kunduz. "Ik ben bang dat deze provincie ook snel zal vallen", zegt Wali. Vluchten kan hij niet. Er gaan geen burgervluchten meer naar of vanuit Tarin Kowt en alle wegen worden door de Taliban gecontroleerd. Dat geldt ook voor de grensposten naar buurlanden als Iran.

In 2019, toen toenmalig president Trump bekendmaakte het Amerikaanse leger sneller terug te trekken uit Afghanistan, maakten we deze uitlegvideo over de Taliban: