Aantal positieve tests daalt minder hard, wel minder opnames

Opvallend is dat het percentage positieve tests hoog blijft. Afgelopen week was 12,9 procent van alle afgenomen tests positief, tegen 12,3 een week eerder. De WHO adviseert een percentage positieve tests van 5 als bovengrens; daarboven zou niet moeten worden versoepeld.

Van de positief getesten van wie de vaccinatiestatus bekend was, 84 procent van het totaal, was 71 procent helemaal niet gevaccineerd. 17 procent was dat deels en 12 procent volledig.