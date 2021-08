Mkb-noodlijn in halfjaar zo'n 8000 keer gebeld: 'De nood was echt heel erg hoog'

De hulplijn voor mkb'ers in geestelijke nood die in februari werd geopend, is tot nu toe zo'n 8000 keer gebeld. Vooral ondernemers in de detailhandel en de horeca die door de coronamaatregelen in problemen waren gekomen hebben er gebruik van gemaakt.

"De lijn wordt nog steeds regelmatig gebeld, maar sinds eind juni is het wel een stuk rustiger", zegt Frederique Biesheuvel namens ondernemersvereniging ONL, initiatiefnemer van de noodlijn. "Of dat door vakantie of door het einde van de lockdown komt, kunnen we na de zomer beter inschatten."

Door de lockdown vanaf half december nam de druk op ondernemers enorm toe. Organisaties als MKB Nederland en INretail, de brancheorganisatie voor winkeliers, ontvingen talloze mails en telefoontjes van ongeruste en soms ook wanhopige ondernemers die niet meer wisten waar ze het moesten zoeken. Door corona waren de inkomsten bij sommigen met 80 tot 90 procent ingezakt, terwijl de kosten doorliepen.

Een speciale hulplijn voor het midden- en kleinbedrijf werd daarom in het leven geroepen. Dagelijks zaten twintig vrijwilligers klaar. "Soms werd naar een oplossing gezocht, maar vaak was een luisterend oor ook al ontzettend belangrijk", zegt Biesheuvel.

'Sommigen doorverwezen naar 113'

Het was volgens haar op bepaalde dagen best heftig: "Onze medewerkers zaten de hele dag aan de telefoon. Ik vond dat schrikbarend. Of dit het topje van de ijsberg is? Ik weet dat veel ondernemers huiverig zijn om ons te bellen, ze schamen zich daar ook voor. Bij de mensen die ons belden, was de nood echt heel erg hoog. Sommigen hebben we zelfs moeten doorverwijzen naar 113-zelfmoordpreventie."

INretail, de organisatie voor mode-, sport- en woonwinkels, kreeg in de eerste maanden van dit jaar ook veel meldingen van ondernemers die in nood verkeerden. Uit een peiling van de organisatie blijkt volgens woordvoerder Paul te Grotenhuis dat vooral de opgebouwde schuldenlast zwaar drukt. "Die last kan oplopen tot 30 à 40 procent van een reguliere jaaromzet. Daarmee wordt duidelijk dat je jarenlang in de schulden zit. Dat is zwaar."

Volgens INretail zijn er verhuurders die zich meedenkend opstellen als het gaat om kwijtschelding en korting. "Anderzijds zijn er ook ondernemingen die op geen enkele manier tegemoet willen komen en waarbij partijen elkaar in de rechtszaal ontmoeten."

Rol banken

Banken stelden zich, zo meent de brancheorganisatie, eveneens een stuk minder coulant op dan verwacht mocht worden van partijen die bij aanvang van de coronacrisis aankondigden "onderdeel van de oplossing te willen zijn".

De Nederlandse Vereniging van Banken zegt in een reactie dat de ruime meerderheid van de kredietaanvragen wordt toegewezen. "Het is wel relevant dat een lening normaal gesproken terugbetaald kan worden. Als het rekensommetje uitwijst dat het niet uit kan, dan is het een hele nare boodschap. Geen enkele ondernemer is echt gebaat bij schulden die niet kunnen worden terugbetaald."