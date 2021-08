Nederland: Afghaanse asielzoekers moeten kunnen worden uitgezet

Ook voorzitter Wil Eikelboom van de Vereniging Asieladvocaten & -Juristen Nederland is bezorgd. "Het past natuurlijk in de lijn van het Nederlandse regeringsbeleid ten aanzien van asielzoekers, namelijk dat ze er zo min mogelijk van willen hebben", zegt hij. "Maar de timing is natuurlijk gek. Want tegelijkertijd roept de overheid Nederlanders die in Afghanistan zitten wel op om te vertrekken. Maar asielzoekers terugsturen is geen probleem."

Eikelboom pleit voor een uitzetstop. "Het gaat daar steeds slechter. Dus je zou op z'n minst kunnen zeggen: doe even niks."

Woordvoerder Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk noemt de actie "schaamteloos en roekeloos". "Elke Afghaan die nu wordt uitgezet, wordt in levensgevaar gebracht", zegt hij. "Landen als Noorwegen, Zweden en Finland gaven al gehoor aan het verzoek van de Afghaanse overheid om voorlopig geen burgers meer uit te zetten. Nederland blijkt nu uitzettingen juist door te willen zetten."

Volgens hem is het huidige Nederlandse asielbeleid nog gebaseerd op verouderde informatie, en komt er pas in oktober een nieuw ambtsbericht over de situatie in Afghanistan. "De veiligheidssituatie is inmiddels zo verslechterd en veranderlijk dat het uitzetten van Afghanen een levensgevaarlijke gok is met hun leven."