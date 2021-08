RIVM: 2077 nieuwe besmettingen, zevendaags gemiddelde daalt

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 2077 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 249 minder dan gisteren.

Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests ook. In de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 2585 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 20 procent minder dan in de zeven dagen daarvoor.

Gisteren was er volgens het RIVM een storing, waardoor niet alle gegevens uit de teststraten waren doorgegeven. De achterstallige tests zijn vandaag opgeteld bij het dagcijfer. Volgens het RIVM gaat het om kleine aantallen besmettingen: "mogelijk tientallen, maar zeker geen honderden".