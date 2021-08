Rutte: klimaatrapport zeer zorgelijk

Het kabinet vindt de conclusies van het klimaatpanel van de VN zeer zorgelijk. Volgens het nieuwste rapport van het panel is er een ongeëvenaarde klimaatverandering en moet de wereld zich zonder drastische maatregelen opmaken voor fors grotere weerextremen.

Demissionair premier Rutte noemde het extra belangrijk dat de doelstellingen worden gehaald die in Europa voor 2030 en 2050 zijn afgesproken. "Dat is voor het kabinet van wezenlijk belang en vooral ook voor de formerende partijen."

Rutte wil ook bekijken wat hij dit jaar nog kan doen om "de gaten die ontstaan dicht te lopen". Hij herhaalde dat er waarschijnlijk een link is tussen de recente wateroverlast in Duitsland, België en Limburg en de klimaatverandering. "Daar kun je je ogen niet voor sluiten."

Olympsche Spelen van het klimaat

De premier denkt dat Nederland voorop kan lopen om op een innoverende manier de problemen aan te pakken. Volgens hem biedt dat kansen voor economische groei en werkgelegenheid. Hij trok een parallel met de Olympische Spelen, waar Nederland van alle EU-landen het hoogste eindigde op de ranglijst van medailles: "Ik ben ervan overtuigd dat Nederland zowel bij het halen van de doelstellingen als bij de economische kansen ook in de Olympische Spelen van het klimaat nummer één kan zijn."

Volgens staatssecretaris Yesilgöz (Klimaat) maakt het klimaatrapport nog eens duidelijk dat de komende decennia de uitstoot van broeikasgassen sterk moet worden verminderd.

'Klimaat is niet demissionair'

Ook andere politici reageren bezorgd. D66-leider Kaag zegt over het rapport dat haar partij actie wil: "Snelle invoering van het nieuwe klimaatpakket van de EU en een leidersrol voor Nederland", twittert ze. Ook GroenLinks-voorman Klaver vindt dat Nederland de leiding moet nemen om de klimaatcrisis te stoppen. Volgens hem blijven regeringen eraan vasthouden dat de aanpak van de klimaatcrisis geen haast heeft en is dat onverantwoord.

PvdA-Kamerlid Thijssen vindt het beste wat het kabinet kan doen "te stoppen met demissionair te zijn op klimaat". Volgens de PvdA maakt het kabinet zijn eigen doelen maar half waar en legt het een uitspraak van de Hoge Raad naast zich neer. "Klimaat is ook niet demissionair", benadrukt hij.

'Decennia verspild'

SP-leider Marijnissen zegt in een reactie dat het tijd is voor een eerlijke economie die ook zorgt voor de aarde: "Maar dan moeten we het niet aan de markt overlaten."

Fractievoorzitter Ouwehand van de Partij voor de Dieren vindt dat kostbare decennia zijn verspild. "Doe eindelijk je werk", zegt ze tegen het kabinet. ChristenUnie-leider Segers noemt klimaatverandering "geen mening, maar een levensbedreigende realiteit".

CDA-voorman Hoekstra twittert dat overheid, bedrijfsleven en samenleving samen moeten investeren in een duurzame economie.