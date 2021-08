Kritiek en frustratie over gebrekkige coördinatie bij hulpverlening België

De Belgische regering trekt zich de kritiek op de gebrekkige hulpverlening aan. De minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, wil dat de federale regering nu een grotere rol gaat spelen bij de coördinatie van crisishulp. Hugo Marynissen vindt het goed dat de Belgische regering zich bewust lijkt geworden van het probleem.

'Zelfde fouten dreigen'

Maar de crisismanagement-deskundige vindt dat er structureel iets moet veranderen. "Eigenlijk zou je in elke gemeente een verbindingspersoon nodig hebben die doorgeeft wat er nodig is, wat er op dat moment gebeurt en wat er nog moet gebeuren." Het is een breed gedeelde wens van hulpverleners in België. Al eerder is de regering geadviseerd de structuur te veranderen, maar tot op heden is dat advies niet overgenomen.

Hoewel Marynissen hoopt dat de Belgische regering van de fouten zal leren, heeft hij er ook een hard hoofd in. "Ik ben een positief mens, maar de realiteit leert ons dat na een grote ramp of crisis een onderzoekscommissie wordt opgezet en een aantal jaar later worden weer precies dezelfde fouten gemaakt."