Ministerie: rechter moet bepalen of dansschool vaccinatiebewijs mag vragen

Het ministerie van Volksgezondheid weet niet of bedrijven in bepaalde gevallen mogen vragen om een bewijs dat hun klanten volledig zijn gevaccineerd. Het is eventueel aan de rechter om een oordeel te vellen over een Utrechtse dansschool en enkele reisorganisaties die zo'n vaccinatiebewijs eisen.

Een woordvoerder van VWS sluit niet uit dat zij tot de uitzonderingen behoren voor wie dit is toegestaan.

Omdat het een nieuwe situatie is, is er geen jurisprudentie over bedrijven die alleen maar klanten willen toelaten die volledig tegen corona zijn gevaccineerd. Normaal gesproken mag dat niet. Maar de rechter zou in principe kunnen oordelen dat op dit moment de veiligheid zwaarder weegt dan bijvoorbeeld de privacy of het recht om niet gediscrimineerd te worden.

Onder de tijdelijke coronawet is het in vier specifieke branches mogelijk om naar een coronatoegangsbewijs te vragen. Dat zijn de horeca, de cultuursector, evenementen en prof-sportwedstrijden. En het gaat minder ver dan een bewijs dat iemand volledig gevaccineerd is, stelt VWS. Een ondernemer kan op de corona-app alleen zien of iemand een groen vinkje heeft. Zo'n vinkje kan ook betekenen dat iemand negatief getest is, of recent is hersteld van corona.

Desnoods naar de rechter

Deze coronaregels zijn gekoppeld aan vaste locaties. Daardoor zou het kunnen dat reisorganisaties er niet onder vallen en met het oog op de veiligheid meer kunnen vragen van hun klanten. Ze gelden ook niet voor besloten plekken, zoals bijvoorbeeld woningen of studentensociëteiten. Het is volgens de woordvoerder van Volksgezondheid niet duidelijk of dansscholen daar ook onder vallen. Dat zou een rechter moeten beoordelen.

Gisteren werd bekend dat een dansschool in Utrecht alleen leerlingen wil toelaten die volledig zijn gevaccineerd. De eigenaar wil hier desnoods voor naar de rechter. Volgens de Volkskrant zijn er zeker drie reisorganisaties die dezelfde eisen stellen aan hun klanten.