Mysterieuze kattenziekte in VK mogelijk gelinkt aan voer

In Groot-Brittannië zijn ten minste 330 katten overleden aan een ziekte waarvan de oorzaak nog niet is vastgesteld. Mogelijk is er een verband met voer van de merken Applaws en AVA (producent Fold Hill Foods). Het droogvoer is teruggeroepen naar de winkel. Britten die er nog wat van in huis hebben, moeten dat niet meer aan hun kat geven, waarschuwen dierenartsen in het VK.

In het voer zijn stoffen aangetroffen die mogelijk de kattenziekte pancytopenie veroorzaken.

Voor zover bekend wordt dit kattenvoer dat in het VK is geproduceerd niet in Nederland verkocht. Er is hier ook nog geen melding van de kattenziekte gemaakt.

Ronald Corbee, specialist in diervoeding en verbonden aan de Universiteit Utrecht. "Als iemand denkt dat een kattenziekte verband houdt met voer, dan komt het uit bij mij. En ik heb nog geen meldingen binnengekregen."

Kattenziekte

Zekerheid over de oorzaak van de kattensterfte in het VK is er nog niet, maar er zijn sterke aanwijzingen dat de sterfgevallen mogelijk verband houden met het verkochte droogvoer. Het onderzoek van de Britse dierenartsen is gestart na een plotselinge toename van de kattenziekte pancytopenie, waarbij de aanmaak van bloedcellen achterblijft.

De Food Standard Agency (FSA), de Britse voedingsautoriteit, publiceerde eerder een lijst met de specifieke producten die zijn teruggeroepen van de merken Applaws en AVA.

Geen melding

De producten in kwestie zijn van producent Fold Hill Foods. In een reactie aan de NOS laat het bedrijf weten dat de teruggeroepen producten niet naar Nederland zijn geëxporteerd. "Fold Hill Foods exporteert geen enkel product rechtstreeks naar Nederland. Voor zover wij weten is het product dat wij voor Applaws produceren alleen in het Verenigd Koninkrijk te koop."

De producten van Applaws die wél in Nederland worden verkocht, zijn waarschijnlijk op het Europese vasteland geproduceerd. Applaws liet eerder weten dat de producten van het bedrijf die naar andere landen gingen niet onder de terugroepactie vielen.

Nederlandse dierenwinkel Pets Place verkoopt producten van Applaws, maar geen van de producten die zijn teruggeroepen, ook niet in het verleden. Productwaarschuwing.nl, een website die bijhoudt welke producten in Nederland worden teruggeroepen, zegt nog geen melding te hebben gekregen dat deze producten in Nederland in omloop zijn en worden teruggehaald.

Schadelijke stoffen

Het is, zeggen de Britse dierenartsen, bekend dat de stoffen die aangetroffen zijn in het kattenvoer ertoe kunnen leiden dat de katten afvallen, minder trek hebben, minder bloedcellen hebben en daardoor meer risico lopen op bloedingen en infecties. Minder is bekend over in welke concentratie de stoffen schadelijk zijn. Er loopt nog verder onderzoek naar het voer en de overleden katten.

De producent van het katten voer werkt mee aan het onderzoek, zegt een woordvoerder: "Er worden tests uitgevoerd door onafhankelijke laboratoria. Zoals de FSA stelt, is er in dit stadium geen definitief bewijs dat er een verband is tussen de kattenvoerproducten en pancytopenie bij katten."