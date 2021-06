Aanhouding in onderzoek naar illegale handel in puppy’s en kittens

Bij invallen in twee panden in Schagen en Medemblik zijn volwassen honden en katten, puppy's en kittens in beslag genomen. Een 37-jarige man uit Schagen is aangehouden voor illegale dierenhandel, witwassen en valsheid in geschrifte.

De politie doet samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het Landelijk Milieuteam onderzoek naar illegale handel in puppy's en kittens. In dat onderzoek kwam de verdachte naar voren, waarop werd besloten om vandaag twee panden te doorzoeken.

In de panden zijn onder meer negen volwassen Franse bulldogs en twee pups gevonden. Daarnaast vond de politie acht volwassen raskatten en achttien kittens. In de panden zijn ook een groot geldbedrag en administratieve gegevens gevonden en in beslag genomen.

Meer aanhoudingen niet uitgesloten

Omdat de dieren onder dieronvriendelijke omstandigheden werden gehouden, zijn ze door een dierenarts nagekeken, schrijft NH Nieuws. De honden en katten worden opgevangen op een tijdelijke locatie waar ze wel goede zorg krijgen, aldus de politie.

Het onderzoek naar de illegale handel in honden en katten loopt nog steeds. Ook vermoedt de dierenpolitie samen met de NVWA en de rechercheurs van het Milieuteam dat er meerdere aanhoudingen volgen.