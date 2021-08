Doodsteken 17-jarige Haagse jongen in mei was mogelijk vergeldingsactie

De 17-jarige jongen die in mei in Den Haag werd doodgestoken, is mogelijk om het leven gebracht uit wraak, vermoedt het Openbaar Ministerie. Een ruzie tussen rivaliserende drillrapgroepen lijkt volgens justitie de aanleiding te zijn.

De jongen werd op 6 mei in de buurt van een supermarkt op de Rijkseweg in Den Haag neergestoken en overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Eerder op de avond werd aan de Thijssestraat in het stadsdeel Laak een 14-jarige jongen neergestoken. De tiener raakte zwaargewond.

Het 17-jarige slachtoffer is te zien op camerabeelden bij het eerdere steekincident, zo bleek tijdens de pro-formazitting vandaag in de rechtbank. De jongen zou volgens het OM zijn neergestoken als vergelding voor de eerdere steekpartij.

Wraakactie

De verdachten zijn bevriend of familie van de 14-jarige jongen die neergestoken werd. Alle seinen wijzen volgens het OM in de richting van een wraakactie. Een groepschat, waar beslag op is gelegd, bevestigt dat beeld, schrijft Omroep West.

"Er moet iemand plat na de steekpartij aan de Thijssestraat", parafraseert de officier van justitie een tekst in de chat op de zitting. "Er moeten messen en vuurwapens worden meegenomen."

Of het daadwerkelijk een wraakactie was op de jongen verwacht de officier van justitie over twee maanden vast te kunnen stellen. Dan is het onderzoek afgerond.

Elf verdachten aangehouden

In totaal zijn elf verdachten aangehouden, onder wie familieleden van het slachtoffer van de steekpartij aan de Thijssestraat. Vijf van hen, tussen de 20 en 23 jaar, moesten vandaag voor het eerst in de rechtbank verschijnen.

In afwachting van de volgende zitting over drie maanden is het voorarrest van de vijf verdachten met negentig dagen verlengd.