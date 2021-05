Drie aanhoudingen voor doodsteken 17-jarige in Den Haag

De politie heeft drie mensen aangehouden voor een steekpartij gisteravond in Den Haag waarbij een 17-jarige jongen om het leven kwam. Het gaat om een 21-jarige man uit Delft en een man en vrouw van 20 en 21 uit Den Haag.

De steekpartij gebeurde rond 20.30 uur in de buurt van een supermarkt op de Rijkseweg in Den Haag. Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet baten.

De daders sloegen op de vlucht na het incident. De politie dwong later op de avond op de Erasmusbrug een auto tot stoppen, die ze op het spoor was gekomen door sporenonderzoek en verklaringen van getuigen.

Vrijwillig gemeld

De twee inzittenden, de man uit Delft en de vrouw uit Den Haag, werden aangehouden. Later op de avond meldde de man uit Delft zich vrijwillig bij een politiebureau.

Het onderzoek is ondanks de arrestaties nog steeds bezig. De politie sluit verdere aanhoudingen niet uit.

Buurt geschokt

Buurtbewoners zijn geschokt door de dood van de 17-jarige jongen. "Dit heeft flinke impact. Het is erg triest. Het gaat om een jonge jongen met Ghanese roots", zegt pastoor Stephen Ampofo van de Wesley Methodist Church tegen Omroep West. "Ik werd gebeld door iemand die zag dat de hulpdiensten zijn leven probeerden te redden. Dat maakt indruk op de gemeenschap."

Winkelier Ferhat Yildrim hoorde een ruzie terwijl hij achter in zijn winkel stond te roken. "Ik dacht: wat is dit?" Toen hij naar buiten stapte, zag hij het slachtoffer liggen. Hij besloot om doeken uit zijn winkel te halen om het bloeden te stelpen, toen hij terugkwam was de politie er al. Yildirim is flink aangeslagen door wat hij heeft gezien. "Ik heb de hele nacht niet geslapen."

De politie doet nog geen uitspraken over de aanleiding van de steekpartij. Op sociale media gaan geruchten dat het zou gaan om een ruzie tussen drillrapgroepen. Dat kan de politie niet bevestigen aan Omroep West.