Is er een oplossing voor de binnenvaartschepen met giftige lading?

Vorige week werd fosfine ontdekt in een partij graan uit Polen, die vanuit een trein in Oss is overgeladen op de schepen. De tarwe was onderweg naar diervoederbedrijf De Heus Voeders. Bij een meting werden 300 tot 400 fosfinedeeltjes per miljoen deeltjes aangetroffen. Fosfine is al zeer gevaarlijk in een concentratie van 0,5 deeltjes per miljoen. De schippers werden gecontroleerd in het ziekenhuis, maar bleken niets te mankeren.

Fosfine is bedoeld om de lading te ontsmetten zodat er geen ongedierte bijkomt. Het wordt in de vorm van pillen in het ruim gestopt. Het is onduidelijk hoe de concentratie fosfine in de schepen zo hoog kon worden.