Bagage Transavia-vluchten niet mee door personeelstekort: 'Elke dag moet ik overwerken'

Dat leidde er afgelopen week toe dat tien vluchten vertrokken zonder of maar met een deel van de ruimbagage. Afgelopen zondag leidde het tot onrust op een vlucht naar Napels, toen een passagier erachter kwam dat ze zonder haar bagage waren vertrokken. Op videobeelden die in het vliegtuig gemaakt zijn, is te zien dat de marechaussee de vrouw uiteindelijk uit het toestel haalt.

Een woordvoerder van Transavia schetst het dilemma waarin de luchtvaartmaatschappij zit. "Door de coronamaatregelen moeten er meerdere formulieren gecontroleerd worden en kan het inchecken tijdelijk niet online en neemt het meer tijd in beslag. Daardoor wordt de tijd om de koffers in te laden krapper en zijn er te weinig mensen om dat werk te doen. Dan moeten we kiezen tussen vijftien vluchten met vertraging te laten vertrekken of een vlucht zonder bagage te laten vliegen."

De woordvoerder benadrukt dat het afgelopen weekend een uitzonderlijk druk weekend was, en dat alle bagage inmiddels is gearriveerd bij de reizigers.