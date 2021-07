Vandaag minder treinen rond Utrecht door personeelstekort ProRail

Als reden noemt het spoorbedrijf dat op de verkeersleidingspost in Utrecht te weinig medewerkers beschikbaar zijn. "De roosterdruk is zo hoog dat een enkele afmelding tot gevolg kan hebben dat we hiertoe moeten besluiten."

Het is niet de eerste keer dit jaar dat ProRail ritten schrapt als gevolg van onderbezetting. Vorige maand vielen er ook al treinen uit door ziekteverzuim in combinatie met personeelstekorten. "We vinden dit erg vervelend voor reizigers en vervoerders", schrijft ProRail op de eigen website.

Het bedrijf benadrukt dat zowel voor de korte als voor de langere termijn wordt gezocht naar oplossingen. Zo zijn recent gepensioneerden benaderd om tijdelijk terug in dienst te komen. Ook zijn er wervingscampagnes gestart voor nieuwe verkeersleiders.