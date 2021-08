Amazon komt met plan om minder teruggestuurde producten te vernietigen

Amazon gaat externe bedrijven die spullen verkopen via de webgigant de mogelijkheid geven teruggestuurde producten opnieuw te verkopen. Op die manier wil Amazon verspilling tegengaan. Miljoenen producten die worden geretourneerd worden vernietigd omdat dat goedkoper is dan ze opnieuw aan te bieden, onthulde een Britse tv-zender in juni.

In een blogpost heeft Amazon de nieuwe plannen bekendgemaakt. Naast de herverkoopoptie, komt er ook een optie om in zee te gaan met opkopers van gebruikte producten. Het plan wordt als eerst uitgerold in de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Over Nederland, waar sinds vorige maand een sorteercentrum van Amazon is, is niets bekendgemaakt.

Het Verenigd Koninkrijk beschikt over 24 distributiecentra van Amazon. Eind juni onthulde de zender ITV dat alleen al op één Schotse locatie per week 100.000 producten worden vernietigd, van stofzuigers tot smart-tv's. Klanten hebben de producten teruggestuurd, maar met de producten is vaak niets mis. Het kost echter veel moeite om de staat van het product te controleren, het opnieuw in te pakken en weer te verkopen.

Betalen voor opslag

Ook onverkochte voorraad wordt vernietigd. Dat heeft te maken met Amazons bedrijfsmodel. Naast eigen producten worden er via Amazon.com ook producten van externe bedrijven verkocht. Die producten liggen in distributiecentra van Amazon. De externe bedrijven betalen voor de opslag. Op een gegeven moment kan het daarom goedkoper worden om de producten te vernietigen dan te blijven betalen voor opslag in het distributiecentrum.

Naar schatting 10 tot 20 procent van de pakketjes die mensen bestellen gaat retour naar een webwinkel. Dat kost webwinkels veel geld.